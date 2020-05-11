Украина, Британия и страны ЕС начали выход из карантина: что разрешат с 11 мая

С понедельника, 11 мая, в Украине и некоторых странах мира начали ослаблять режим карантин из-за пандемии COVID-19.

Подробно о снятии ограничений в Украине OBOZREVATEL сообщал в отдельном материале. Также другие государства стали поэтапно снимать карантин.

Великобритания

Людям позволили вернуться на предприятия, которые были в карантин "закрыты как непервоочередные". Другим же советовали продолжать работу из дому.

Карантин в Европе

Постепенно начнут возобновлять иностранные авиарейсы, но всем прибывшим из-за границы (включая и подданных Соединенного Королевства) необходимо будет провести в карантине две недели.

Также сегодня откроют садовые центры (магазины, где можно купить товары для усадьбы и огорода).

Правительство разрешило людям заниматься спортом на улице при условии сохранения дистанции между людьми.

В Европе с 11 мая стали снимать карантин

Израиль

Власти открыли пляжи, но только для прогулок. Загорать на песке у моря запрещено.

Швейцария

В стране откроют школы, но с соблюдением дистанции. Парты в классах расставят подальше друг от друга, в коридорах и на лестницах рисуются "границы в 1,5 м" между учениками. Многие классы разбиты надвое, чтобы в помещениях было не слишком много детей.

Также будут открыты кафе и рестораны.

В Европе с 11 мая стали снимать карантин

Греция

В Греции с 4 мая открыли некоторые розничные магазины, в том числе книжные, и парикмахерские. А с 11 мая начнут открывать школы.

Франция

С 11 мая страна частично снимет блокировки, включая также открытие школ с начальными классами. Будут открыты некоторые магазины. Также власти отменяют электронные пропуска для выхода из дома.

Метро в Париже будет работать по справкам с работы или других доказательств необходимости поездки.

Нидерланды

В Нидерландах заработают начальные школы, библиотеки и парикмахерские.

Чехия

Чешские власти разрешили открыть – крупные магазины, солярии, массажные и косметические салоны, террасы ресторанов и кафе. Также возобновят работу музеи, художественные галереи, театры и кинотеатры где на спектаклях и киносеансах смогут присутствовать до 100 зрителей.

В Европе с 11 мая стали снимать карантин

Испания

В таких регионах страны, как Канарские и Балеарские острова сегодня откроют бары, рестораны и магазины, но с ограниченным количеством посетителей. Также заработают музеи, спортивные залы и гостиницы.

В Мадриде и Барселоне карантин пока не ослабят.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии с 4 мая начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.