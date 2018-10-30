''Украина болеет'': замглавы Госдумы отличилась бредовой речью на росТВ

Заместитель главы нелегитимной Государственной думы России Ирина Яровая выступила с неадекватной речью на кремлевском телевидении, в которой заявила, что украинцы и россияне навечно останутся братскими народами, а Украина, где она родилась, якобы является временно инфицированной.

Кроме того, пытаясь найти точки соприкосновения между Родиной и страной-агрессором, она перечислила набор стандартных пропагандистских штампов, которые якобы объединяют два совершенно разных государства: начиная от коммунистического прошлого и заканчивая православием. Своей невменяемой речью продажная украинка, которая, к слову, родилась на Донбассе, поделилась в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Братский народ Украины для нас был, есть и будет братским почему? Потому что идеалы добра, идеалы православия, идеалы строительства своего отечества как общего отчего дома, защиты в годы Великой отечественной войны, тот славный подвиг, которому нет равных в истории человечества, — это кровные узы, это неразрывная историческая вечная связь. Поэтому я думаю, что болезнь, которой болеет Украина сейчас, это, знаете, такая инфекция, привнесенная. Это не то, что присуще украинскому народу", — нагло высказалась Яровая.

"Поэтому я, как оптимист, могу утверждать, что и 100-летняя история комсомола объединяет, а не разъединяет нас, и великие подвиги наших народов, и общее будущее, которое будет", — самоуверенно продолжила она озвучивать оккупационную риторику Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нелегитимный член Совета Федерации России от временно оккупированного Крыма Ольга Ковитиди оскандалилась бредовой речью о несуществовании Украины как государства, поскольку в ее воображении есть только "православный русский мир". Более того, она заявила, что Беларусь также не считает отдельной страной, а лишь частью этого самого "русского мира".