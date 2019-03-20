Указали неприкасаемых: Луценко раскрыл факты давления США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что во время первой встречи с ним посол США в Украине Мари Йованович предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию.

Такое заявление он сделал в интервью американскому HillTv. "К сожалению, на первой встрече посол США в Киеве дала мне список людей, которых мы не должны преследовать", – рассказал Луценко, который занял должность главы Генпрокуратуры в 2016 году.

"Мой ответ – это недопустимо. Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол, не остановят меня от уголовного преследования за совершение преступления", – подчеркнул генпрокурор.

Юрий Луценко 24tv.ua

Мари Йованович unn.com.ua

При этом, в Государственном Департаменте США от обвинений открестились, заявив, что им ничего об этом не известно, и обвинили Луценко в "откровенной выдумке".

"Мы видели сообщения об обвинениях. В настоящее время Соединенные Штаты не оказывают никакой помощи Генеральной прокуратуре, но ранее пытались поддержать фундаментальную реформу сектора правосудия, в том числе в PGO, после Революции Достоинства 2014 года. Когда политическая воля к подлинным реформам со стороны генеральных прокуроров оказалась недостаточной, мы взяли на себя нашу фидуциарную ответственность перед американским налогоплательщиком и перенаправили помощь на более продуктивные проекты", – ответили в Госдепе.

Посольство США visaglobal.com.ua

Луценко также раскрыл данные о том, что Генеральная прокуратура так и не получила 4 миллиона долларов, обещанные и выделенные США.

"В то время у нас было дело за хищение правительственной технической помощи США на сумму 4 млн долларов, и в этом отношении имел место этот диалог. В то время посол считала, что наши собеседования с украинскими гражданами, украинскими государственными служащими, которые были частыми посетителями американского посольства, бросают тень на антикоррупционную политику", – пояснил генпрокурор.

"На самом деле, мы получили от посольства США письмо о том, что деньги, о которых мы говорим, были под их полным контролем, и что посольство не требовало нашей правовой оценки этих фактов. Ситуация была довольно странной, так как средства, о которых мы говорим, были предназначены для Генеральной прокуратуры, и мы сказали, что никогда не видели их, и посольство США ответило, что проблем нет", – добавил Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посол США в Украине Мари Йованович призвала уволить с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

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