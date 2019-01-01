''Уходите отсюда!'' Япония рассекретила нюансы передачи Курил Россией

Возможную передачу части российских Курильских островов Японии должны полностью согласовать местные жители.

Как заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, возможная передача островов не подразумевает переселения россиян с этих территорий, а переговоры изначально не проводят с позиции "уходите отсюда", передает ТАСС.

"Это (возможная передача островов. - Ред.) должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности (территорий. - Ред.) к Японии", - подчеркнул премьер.

Курильские острова ИА Regnum

"Все, кто сейчас живут на островах - россияне. К сожалению, бывшие (японские. - Ред.) жители островов попали в ситуацию, при которой они больше не могут там проживать", - добавил Абэ.

Он также заявил, что реализация концепции совместной японо-российской хозяйственной деятельности на этих островах поможет обрисовать их будущее, в котором японцы и россияне смогут там жить и работать вместе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с Россией и заключить мирный договор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".

Акция протеста также прошла на Сахалине против передачи Японии части Курильских островов.