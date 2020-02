"Ухань-400": в книге американского автора нашли "предсказание" о коронавирусе

В сети активно обсуждают триллер американского автора Дина Кунца "Глаза тьмы" 1981 года, в котором упоминается смертельно опасный вирус "Ухань-400".

Первым на сходство сюжета книги с событиями в Китае, где вспыхнул опасный коронавирус, обратил внимание пользователь Ник Хилтон в Twitter. По его мнению, писатель буквально предсказал заболевание.

По сюжету главная героиня ищет причины смерти сына, который долгое время считается погибшим. Она проводит собственное расследование, и поиски ее приводят на военный завод, куда попал ее ребенок после заражения вирусом "Ухань-400". Как сказано в книге, это было биологическое оружие, разработанное в исследовательском центре в городе Ухань.

"Ухань‑400"– идеальное оружие. Действует только на людей. Не передается никакими другими живыми существами. И, как спирохета, возбудитель сифилиса, "Ухань‑400"жизнеспособен вне человеческого организма не дольше минуты. Это означает, что он не может навечно заражать объекты и даже целые территории, как сибирская язва и другие опасные заболевания", – сказано в книге.

Согласно сюжету, носитель становился заразным уже через четыре часа после контакта с вирусом. Зараженный человек не живет дольше двадцати четырех часов. Большинство умирает через двенадцать. Отметим, что период выявления коронавируса COVID-19 - от двух до 14 дней.

"Этот вирус страшнее лихорадки Эбола в Африке. Он обеспечивает стопроцентную смертность. Никто не выживал. Китайцы проверяли его на политических заключенных. Они не смогли найти противоядие или антибиотик, эффективно воздействующие на вирус", – говорится в книге. Однако, на деле в 2020 году выздоровивших от коронавируса больше, чем умерших.

Отметим, что также вромане Кунца "Ухань-400" – оружие, созданное человеком. А коронавирус, как говорится в исследованиях, передался человеку от животного.

Также примечательно, что в оригинальной версии 1981 года микроорганизм назывался "Горки-400". Только позже, в 1989 году, название было изменено на "Ухань-400".

