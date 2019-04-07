"Угрозы убийством и насилия": в Microsoft разгорелся громкий секс-скандал

В американской компании Microsoft разразился скандал. Сотрудницы корпорации заявили о сексуальных домогательствах и дискриминации на рабочем месте.

Все жалобы женщин изложены в серии внутренних электронных писем объемом в 90 страниц, передает портал Quartz.

Так, одна из сотрудниц рассказала, что во время командировки сотрудник компании-партнера Microsoft угрожал убить ее, если она откажется заняться с ним сексом. Она немедленно обратилась в отдел кадров (HR) и к руководству.

"Мой руководитель-мужчина сказал мне, что "это похоже на флирт" и мне стоит "пережить это", - вспоминала женщина.

В отделе кадров ей ответили, что ничего не могут сделать, так как нет никаких доказательств, а инициатор домогательств работает на компанию-партнера, и повлиять на него нельзя.

Другая сотрудница Microsoft пожаловалась на то, что ее несколько раз называли "сукой" во время рабочего процесса.

"Мы устраивали собрания с другими женщинами, когда я работала в подразделении Xbox, и каждую из нас, за исключением одной, постоянно называли на работе "сукой", – сообщила она.

Другую историю рассказала женщина, занимавшая должность "партнера Microsoft", одну из старших позиций в компании.

"Когда я была партнером, мужчина дважды просил меня сесть к нему на колени перед другими руководителями, включая главу HR. Я могу вас уверить, что ничего не изменилось. Я возразила, процитировав политику Microsoft. Тот человек сказал, что не хочет слушать, и повторил свою просьбу. Никто не сказал ему ни слова", – сказано в письмах.

Компания Microsoft

После того, как письма от сотрудниц приобрели массовый характер, то руководитель отдела кадров Microsoft Кэтлин Хоган заявила о том, что подняла этот вопрос на высшем уровне. Кроме того, она лично займется теми жалобами, которые были переданы непосредственно в отдел кадров.

"Я обсудила письма с высшим руководством. Мы были шокированы новостями о подобном опыте. Очень больно читать эти истории и знать, что это происходит внутри Microsoft. Мы должны стремиться к лучшему. Я хочу попросить всех, кто столкнулся с подобным неприятным опытом либо был проигнорирован менеджерами, писать мне напрямую. Я и моя команда лично займемся этими делами", – подчеркнула Хоган.

Официальный представитель Microsoft подтвердил подлинность заявления Кэтлин Хоган. Известно, что в числе получателей этого сообщения значатся генеральный директор компании Сатья Наделла и главный юрисконсульт Брэд Смит.

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