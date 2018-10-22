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Нужны войска: стало известно, как оккупация Крыма подстегнула страны НАТО

4.4тЧитать материал на украинском

Без участия в таких крупных международных союзах как ЕС и НАТО Латвии было бы очень трудно сохранить свою независимость в нынешней геополитической ситуации.

Об этом в программе "Евроинтеграторы" на ObozTV заявил чрезвычайный уполномоченный посол республики Латвия в Украине Юрис Пойканс. Он уточнил, что аннексирование Российской Федерацией украинского Крыма только подтвердило верность решения Риги присоединиться к Североатлантическому Альянсу.

"В этом смысле вступление в НАТО для нас было очень-очень важно. И в ЕС - часто о Европейском Союзе думают как об экономической организации, но там сильнейшая составляющая безопасности", - подчеркнул Пойканс.

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Он считает, что ситуация с Крымом поменяла мнение и в странах Балтии, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, приведя их к выводу, что для укрепления психологического состояния безопасности необходим определенный контингент войск, который сегодня и находится в странах Балтии.

"Опять же, он сравнительно небольшой. Но он больше имеет фактор того, что НАТО серьезно настроено на защиту своих стран-членов. И понятно, что это тоже очень важно для жителей Латвии - ощущение этой стабильности", - подытожил посол.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Латвии прошли военные учения, на которых отрабатывалось отражение российской военной угрозы.

Смотрите программу "Евроинтеграторы" на ObozTV каждое воскресенье в 23:00.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЕвроинтеграторы
Персона
Юрис Пойканс
Место
Латвия
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Куин Сандерс
Куин Сандерс
Ага, Балтия так "пустеет" что русские никак не хотят оттуда уезжать)
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Основной эмиграционный удар пришелся на моменты вступления всех трёх стран в ЕС. Кроме естественной смертности, произошел гигантский отток производительных сил: уехали наиболее работоспособные и активные. Малые населенные пункты и сёла практически опустели, народ стал стягиваться в столицы, численность населения которых сокращается, несмотря на внутреннюю миграцию. Латвия, Литва и Эстония стремительно становятся государствами чиновников и пенсионеров.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Балтия пустеет, превращается в демографические пустыни с территорией без населения. Процесс умирания этих стран уже не остановить. Об этом говорят эксперты из самих балтийских республик, которых трудно заподозрить в работе на «русскую пропаганду».
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