Угроза второй волны: в Китае из-за возвращения COVID-19 закрыли два города

В Китае полностью закрыли два соседних города, обнаружив у 21 человека COVID-19.
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Как сообщает Daily Mail, за последние несколько дней в городе Шулан обнаружили 14 человек с COVID-19. Все случаи связаны с местной работницей прачечной – 45-летней женщиной. Пока остается непонятным, как именно она заразилась.
А 13 мая семь случаев подтвердили в городе Цзилинь с населением в 4 миллиона человек. Их все связывают с той же работницей, заразившей людей в Шулане.
В итоге в обоих городах ввели полный локдаун. Там закрыли границы, жителям запретили выходить из жилых комплексов, остановили общественный транспорт, закрыли кинотеатры, интернет-кафе, ТРЦ и так далее.
В Китае из-за COVID-19 два города отправили на полный локдаун
AFP
В Китае из-за COVID-19 два города отправили на полный локдаун
AFP
В Китае из-за COVID-19 два города отправили на полный локдаун
NDTV
Согласно решению местных властей, покинуть город можно только в том случае, если человек может предоставить заключение о том, что он не болен COVID-19.
Эксперты отмечают, что если бы не локдаун, в Китае вполне могла бы начаться вторая волна эпидемии коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL, в китайском городе Ухань впервые за долгое время подтвердили новый случай заражения COVID-19.
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