Угроза цунами: Японию накрыли мощнейшие землетрясения

Во вторник, 18 июня, на северо-восточном побережье Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8, из-за чего в стране объявили угрозу цунами.

Об этом сообщает Японское метеорологическое агентство. Очаг природного явления залегал на глубине 10 километров.

Отмечается, что подземные толчки накрыли префектуру Ямагата в 22:22 по местному времени. Предполагается, что цунами высотой не менее 1 метра может обрушиться на побережье острова Садо и окружающих его префектур.

Gismeteo

Twitter meg_it_all_JPN

Кроме того, стало известно о землетрясении магнитудой 6,5 в префектуре Ниагата, а также возле западного побережья Хонсю. Информации о пострадавших нет.

Twitter PDChina

Twitter hepomodeler

Twitter LastQuakе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Китай накрыло мощное землетрясение. В результате природного явления погибли минимум 12 человек, еще 134 пострадали.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал