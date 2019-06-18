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Угроза цунами: Японию накрыли мощнейшие землетрясения

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Во вторник, 18 июня, на северо-восточном побережье Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8, из-за чего в стране объявили угрозу цунами.

Об этом сообщает Японское метеорологическое агентство. Очаг природного явления залегал на глубине 10 километров.

Отмечается, что подземные толчки накрыли префектуру Ямагата в 22:22 по местному времени. Предполагается, что цунами высотой не менее 1 метра может обрушиться на побережье острова Садо и окружающих его префектур.

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Угроза цунами: Японию накрыли мощнейшие землетрясения

Gismeteo

Угроза цунами: Японию накрыли мощнейшие землетрясения

Twitter meg_it_all_JPN

Кроме того, стало известно о землетрясении магнитудой 6,5 в префектуре Ниагата, а также возле западного побережья Хонсю. Информации о пострадавших нет.

Угроза цунами: Японию накрыли мощнейшие землетрясения

Twitter PDChina

Угроза цунами: Японию накрыли мощнейшие землетрясения

Twitter hepomodeler

Угроза цунами: Японию накрыли мощнейшие землетрясения

Twitter LastQuakе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Китай накрыло мощное землетрясение. В результате природного явления погибли минимум 12 человек, еще 134 пострадали.

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Япония
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