Угроза очередей за вакцинами и 18 млн заболевших: статистика по COVID-19 на 3 августа. Постоянно обновляется

Коронавирус в мире инфицировал уже более 18 млн человек, при этом его жертвами стали свыше 692 тысяч пациентов. В Украине опасная болезнь диагностирована у 72 168 человек, погибли в период пандемии 1 725.

Тем временем в западных СМИ появилась информация о том, что человечество может столкнуться с очередями за вакциной от COVID-19, поскольку более богатые страны уже якобы успели сделать предзаказ на миллиард доз. Напомним, что сейчас государствами-антилидерами по количеству зараженных являются США (4,8 млн), Бразилия (2,7 млн), Индия (1,8 млн).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Ситуация с коронавирусом в мире Worldometers

Страны-антилидеры по COVID-19 Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 выявлен уже у 72 168 человек. Умерли 1 725 пациентов, а преодолели болезнь – 39 543.

За прошедшие сутки коронавирусом в мире заразились 217 901 человек.

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса, вероятно, окажется продолжительной, а ее последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий.

Количество зараженных в Украине СНБО

Эпидемиологическая обстановка в Украине СНБО

Главное за 3 августа:

06:16 – По данным Worldometers, 2 августа в мире от коронавируса скончались 4 404 человека.

06:15 – В Китае сообщили о 43 новых случаях коронавируса в активной форме и об 11 прецедентах с бессимптомным течением.

06:06 – На Буковине и Ривненщине зафиксирован резкий скачок заражения коронавирусом. По состоянию на вечер 2 августа в Черновицкой области выявили еще 82 новых случая, а в Ривненской – 29.

05:21 – Премьер-министр Косово Авдулла Хоти сообщил, что также заболел коронавирусом. По его словам, из симптомов болезни у него есть только легкий кашель.

01:10 – Медики из США заявили, что COVID-19 может спровоцировать потерю волос.

00:34 – Местные органы власти также отвечают за здоровье горожан, поэтому мэры будут нести ответственность за отказ усиливать карантин в "красной" зоне, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.