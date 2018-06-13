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Угроза нависла над тремя странами: озвучена новая опасность из России

1.8тЧитать новость на украинском

В случае если Украина, Молдова и Грузия откажутся от вступления в НАТО, Россия сразу же начнет затягивать их в свое "болото".

Об этом заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью "Сегодня".

"И пока Запад будет очухиваться и скажет "ой, нас обманули!", будет уже поздно и эти страны погрязнут в российском болоте. На это и был расчет. Просто в России идет борьба кланов и спецслужб еще похлеще, чем у нас, и только это мешает ей быстро осуществлять все свои планы", - предупредил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Эстонии Юрий Луйк заявил, что Украина и Грузия должны быть готовы к членству в НАТО, чтобы вступить в Альянс в подходящий момент.

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Темы
Российско-украинский конфликтРоссийская военная угроза
Место
Украина
Объект
НАТО
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Ivan Rus
Ivan Rus
И чего Путин привязался к донбассу. Разве нельзя наступать через Харьков или сумы? Разве Путин уже не хочет захватить всю Украину?
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