Угроза нависла над тремя странами: озвучена новая опасность из России

В случае если Украина, Молдова и Грузия откажутся от вступления в НАТО, Россия сразу же начнет затягивать их в свое "болото".

Об этом заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью "Сегодня".

"И пока Запад будет очухиваться и скажет "ой, нас обманули!", будет уже поздно и эти страны погрязнут в российском болоте. На это и был расчет. Просто в России идет борьба кланов и спецслужб еще похлеще, чем у нас, и только это мешает ей быстро осуществлять все свои планы", - предупредил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Эстонии Юрий Луйк заявил, что Украина и Грузия должны быть готовы к членству в НАТО, чтобы вступить в Альянс в подходящий момент.