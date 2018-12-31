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''Угроза нарастает'': в стране ЕС забили тревогу из-за России

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Угроза Польше со стороны проводящей ревизионистскую политику России нарастает, а уверенность в том, что Запад сможет адекватно отреагировать на шаги Москвы, тает.

Об этом пишет в своей статье для Onet бывший глава польского МИД Витольд Ващиковский. По его мнению, местоположение Польши, между Германией и Россией, было проклятием ее геополитики.

"Перед нашей страной стояла перспектива оказаться зажатой в клещи. В последние три века политики спорили, как обеспечить Польше безопасность и независимость", – говорится в статье.

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"Вступив в НАТО и Европейский союз, мы надеялись, что проблема "клещей" ушла в прошлое. Мы стали частью западной цивилизации, которую защищают (Североатлантический) альянс и ЕС. Однако призраки прошлого вернулись. Угроза со стороны проводящей ревизионистскую политику России нарастает, а уверенность в том, что Запад сможет адекватно отреагировать на её шаги, тает", – сетует Ващиковский.

Витольд Ващиковский

Витольд Ващиковский

radiopolsha.pl

По его мнению, в 2019 году Москва, по всей вероятности, может предпринять дальнейшие попытки дестабилизировать Украину, а также вмешаться в ход украинских президентских выборов. Россия хочет спровоцировать вспышку общественного недовольства и привести к власти пророссийские силы, которые откажутся от демократических и рыночных реформ, а в итоге подчинят Киев Москве. В контексте вышеозначенной угрозы и сложностей, возникающих в польско-украинских отношениях, перед Варшавой встанет непростая задача. Ей придётся решить, как оказывать Украине поддержку, а при этом решать исторические и текущие проблемы. В Киеве знают об этой польской дилемме и будут использовать колебания в своих интересах, отмечается в статье.

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Также можно предположить, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет сопровождаться наращиванием российского военного присутствия в Балтийском море, полагает экс-глава польского МИД. Милитаризация этого района представляет опасность для всей Центральной и Северной Европы. Польше следует взять на себя роль "сигнальщика", который обращает внимание других на возникшие угрозы.

"Не стоит верить, что, идя Москве на уступки, мы добьёмся её расположения, экономических выгод и одобрения европейских столиц", – подчеркнул автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее польский посол Ян Пекло спрогнозировал, что накануне парламентских и президентских выборов в Украине и Польше произойдут провокации, нацеленные на осложнение отношений между странами.

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Тема
Российская военная угроза
Персона
Витольд Ващиковский
Место
Польша
Тег
Россия
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
наростает угроза шизофрении.
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Круглов Александр
Круглов Александр
Варшава - исконно русский с 1815 года город!
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Круглов Александр
Круглов Александр
у поляков глубокий комплекс неполноценности перед русскими и немцами
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