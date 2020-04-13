Угроза коронавируса будет еще несколько лет: как Израиль будет выходить из кризиса

Израиль находится на начальном этапе торможения эпидемии коронавируса COVID-19, но уже необходимо готовиться к стабилизации и управлению эпидемии длительное время. При этом ослаблять ограничения стоит только при определенных условиях – если количество новых зараженных будет не более 10 в день.

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Об этом говорится в отчете израильских ученых, который они подготовили для Совета национальной безопасности, текст которого приводит Israel Info. В нем говорится, что стране придется иметь дело с постоянно нависающей угрозой коронавируса, однако управление эпидемией позволит снизить смертность примерно на два порядка по сравнению со стратегией скорейшей выработки стадного иммунитета, которую пытались применить в США и Великобритании.

"Мы находимся в начале этапа торможения эпидемии. Цель торможения еще не достигнута, и на данном этапе требуется сосредоточить основные ресурсы на ее достижении. Параллельно следует готовиться к этапу выхода – стабилизации и управлению эпидемией на протяжении длительного времени", – сказано в отчете.

На основе опыта других стран, эксперты рекомендуют правительству начать постепенно ослаблять ограничения и возвращаться к обычной жизни в случае, когда количество новых больных уменьшится до 10 в день.

В докладе отмечается, что Минздрав упустил шанс взять ситуацию под контроль в начале эпидемии, когда в стране были единичные случаи заболевания. Вернуться к нормальной жизни можно будет после выполнения ряда подготовительных условий.

Какие меры следует предпринять

Необходимо создать эффективную эпидемиологическую службу с достаточным штатом, которая будет в состоянии в пределах 24-48 часов "перекрыть" все контакты и пути распространения инфекции от 40 больных. Для проведения эпидемиологических расследований с выяснением маршрутов и контактов больных не обязательно медицинское образование, поэтому к этой работе предлагается привлечь полицию. Также стоит создать "запас прочности" эпидемиологической службы с тем, чтобы ее штат можно было быстро нарастить при необходимости в десять раз.

Сейчас же для "торможения" эпидемии до уровня 10 новых случаев в день необходимо немедленное наращивание штата эпидемиологической службы, чтобы она была в состоянии опрашивать по 500 больных в день. Результаты этих расследований должны появляться в кратчайший срок, чтобы уже через 24 часа после положительного теста все близкие больного были на карантине.

Наладить учет новых случаев заболеваемости в каждом районе отдельно, чтобы при необходимости быстро закрыть и локализовать очаг новой вспышки инфекции.

Наладить систему массового тестирования (10 000 проб в день) и получение результатов в пределах 12 часов. Это позволит быстро выявлять и изолировать больных. Делать тесты не только больным, но и всем людям из их ближнего круга и, не дожидаясь результатов этих тестов, превентивно сажать на карантин людей из "второго круга" — тех, кто контактировал с близкими больного. Тестирование в этом случае сократит сроки карантина и повысит эффективность изоляции.

"Герметичный контроль" за прибывающими из-за границы и немедленная изоляция таких граждан (сейчас возвращающихся израильтян отпускают по домам под расписку с обязательством сесть на карантин).

Пока в стране в день регистрируется больше 10 новых больных, правительству рекомендуют продолжать политику жесткой социальной изоляции и немедленно изолировать районы, где отмечается высокий рост заболеваемости.

Возвращение экономики к работе

Начинать рекомендуют с промышленности, сельского хозяйства и строительства, разрешая открыть в первую очередь экспортные производства, которые в случае затяжного простоя просто потеряют рынки. Отдавать приоритет стоит важным производствам, расположенным в редконаселенных районах, допускать к работе только сотрудников моложе 60 лет, обязать работодателей назначить специальных "офицеров по коронавирусной безопасности", и прочие меры, призванные снизить угрозу распространения инфекции на производствах.

В системе образования предлагается в первую очередь открыть специальные учебные заведения для детей с особыми нуждами, детские сады и начальные школы, так как это позволит родителям выйти на работу. За счет пустых помещений старших и средних классов в начальной школе предлагается раздробить классы на небольшие группы и держать детей в закрытых помещениях целый учебный день, не выпуская на перемены.

Летние каникулы в этом году предлагают отменить, чтобы наращивать производительность хозяйства в летние месяцы.

Также необходимо создать сеть общественной поддержки для населения, которое сидит по домам. По данным опроса, 19% израильтян вовсе прекратили выходить из дома в последние недели, а 75% выходят только по необходимости, для удовлетворения жизненно важных нужд.

Эксперты считают, что спустя время психологическое напряжение в обществе будет нарастать: дело может дойти до волнений и массовых беспорядков.

Чтобы не допустить этого, правительство стоит реагировать на недовольства и, по возможности, занять население чем-нибудь полезным. Тысячи молодых людей, которые остались без дела, можно предложить временную оплачиваемую работу в больницах, социальных службах и городской полиции на разного рода подсобных должностях, не требующих специальной подготовки. Также можно создать в городах общественные чрезвычайные штабы на уровне кварталов, улиц и многоквартирных домов.

Напомним, что Китаю удалось взять под контроль новый вирус и остановить его. Эксперты сходятся во мнениях, что это следствие беспрецедентных карантинных мер, которые ввело правительство. Некоторые из них считают, что подобное было возможно только при диктатуре, тогда как другие отмечают заслугу сознательного китайского менталитета. Что помогло спасти страну от катастрофических последствий – читайте в материале OBOZREVATEL.

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