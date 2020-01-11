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11 января • обновлено в 09:23
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Угроза для всего континента! В Европарламенте жестко высказались об агрессии России против Украины

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В Европейском парламенте заявили, что агрессия России против Украины и Грузии представляет угрозу для всего континента.

Так указано в проекте резолюции ЕП по имплементации в 2019 году, общей политики безопасности и обороны ЕС. Об этом сообщает Укринформ.

"Европарламент считает, что нестабильность и непредсказуемость на границах ЕС и его ближайшем соседстве (Северная Африка, Ближний Восток, Кавказ, Балканы, Восточное Средиземноморье, российская агрессия против Украины и Грузии), а также в дальнем соседстве (Сахель, Африканский рог) составляют прямую и косвенную угрозу безопасности континента", – говорится в документе.

Агрессия России против Украины является угрозой для всего континента

Агрессия России против Украины является угрозой для всего континента

Кроме этого, в Европарламенте выразили обеспокоенность деятельностью России и ее политиками, которые продолжают дестабилизировать ситуацию и угрожать сфере безопасности.

"ЕП подчеркивает, что оккупация Россией Восточной Украины продолжается, Минские договоренности не выполнены, аннексия и милитаризация Крыма и Донбасса продолжается", – подчеркивается в проекте резолюции.

Также в своем заявлении ЕП в очередной раз осудил военную интервенцию России и аннексию Крымского полуострова и выразил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отмечается, что Европарламентарии проведут дебаты по имплементации общей политики безопасности и обороны ЕС 14 января в Страсбурге.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер заявил, что Украина останется главным приоритетом Европейского парламента и Европейской Комиссии нынешнего состава.

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Автор
Марта Рок
Место
Украина
Теги
Россия - страна-агрессор Европейский парламент
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Кому то ещё не пoxyй на заявления европарламента, который состоит из полезных идиoтoв, и который ничего не решает в политике Европы?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Американцы творят что попало, а агрессия исходит от России... Слов нет, куда катиться Европа
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