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Роман Кулик
Роман Кулик
Ветеран російсько-української війни, громадський активіст, блогерВсе статьи автора

Угорські політики втратили почуття адекватності

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Про моїх "улюблених" угорських політиків, які охр*ніли і втратили почуття адекватності наскільки, що через діаспору та Сіярто лізуть в "святая-святих" будь-якої суверенної нації: Конституції та армію.

На початку березня представники "Товариства угорської культури Закарпаття" стали експертами з трактування основного закону і взяли на себе роботу КСУ, який визнав мовний закон "Ківалова-Колесніченка" неконституційним. Їм померещелись утиски меншини. Причому наскільки, що в унісон з Будапештом заговорили про введення місії ОБСЄ.

На цьому хотєлки Сіярто не закінчились: міністр вимагає відкладення реалізації закону "Про освіту" до 2023-го року (!!). Дивно, що не до 2323-го, або поки україномовні взагалі не зникнуть, чи угорська меншина не мігрує на будапештщину. Інакше - Угорщина продовжить блокувати роботу Україна-НАТО. Що в неї виходить доволі успішно. Ніби й не критично, але неприємно, чорт забирай.

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Але що розізлило найбільше: з якогось переляку Сіярто вирішив, що може відкривати рота й коментувати плани Міноборони по розгортанню нових частин НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. Це блт уже взагалі ні в які рамки не лізе. Рішення ГШ силами ОК "Захід" розгорнути в Береговому новий окремий батальйон у складі 128 огшбр - правильне і своєчасне. Муженко вже не вперше демонструє, що тверезо розглядає всі можливі загрозі, оцінює поточну ситуацію та структурно готує армію до "великої війни". І тут міністр закордонних справ Угорщини дає поради головнокомандувачу ЗС. Еммм. Цитата Сіярто:

"Це означає, що вони вважають угорську національну спільноту загрозою Києву, що є обурливим, і саме тому Угорщина категорично відкидає це" - коли сусідня країна з 2014-го настирно говорить про автономію для своєї меншини, роздає паспорти і бодро витягує угорськомовну робочу силу до себе, вимагає змін до ключового освітнього закону, через угорську меншину коментує і трактує Конституцію, на рівні міністра протестує проти утворення нової в/ч - так, усе це в сукупності класифікується як можлива загроза територіальній цілісності, класичне розмивання сувернітету. Армія реагує як повинна і після такої реакції новий батальйон мають розгорнути в рекордні строки.

Ледь не забув: нас лічить та Угорщина, яка в одному ряду з КНДР спішила вітати Путіна з перемогою на виборах. Ага, якось обійдемось без ваших вимог.

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Автор
Роман КуликРоман Кулик
Место
Украина
Объект
претензии Венгрии
Источник
Источник:Facebook Романа Кулика
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