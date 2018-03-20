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Геннадій Максак
Геннадій Максак
Голова Ради зовнішньої політики «Українська призма»Все статьи автора

Угорщина навряд чи зможе зіпсувати нам життя

5.2тЧитать новость на украинском

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сийярто виступив проти розміщення в Берегово на Закарпатті батальйону українських військових чисельністю до однієї тисячі солдатів. - Ред.

Наразі зовнішня політика стала більш емоційною, якщо подивитись на заяву сусідів, не тільки Угорщини, а й інших країн - тієї ж самої Польщі. Ми бачимо менше раціональності і більше емоційної складової.

А з іншого боку, ми можемо розуміти і особливості угорської партії "Фідес", яка наразі є правлячою у країні. І ту риторику, яка висловили не лише щодо України, а й щодо сусідніх країн, таких як Румунія, в якій теж компактно проживає велика етнічна меншина угорців, щодо Сербії, щодо Європейського Союзу, щодо міграцій.

Тобто це їх політика, яку також треба розуміти. Якби я займався цією справою в дипломатії, я би напевно трішки стримано до цього відносився. Звичайно має бути якась нота пояснення. Можливо, виклик посла, щоб прояснив ситуацію. Але я би не привертав велику увагу до таких заяв, оскільки вони розраховані на внутрішнього споживача в цій країні і під вибори. Я би вважав, що ми могли би трішки зачекати з приводу цієї ситуації виборів і потім намагатися вирішити це питання.

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Наразі вирішення наших питань неможливо. Блокування нашого вступу в Європейських Союз і НАТО неможливо. Можливо блокування окремо політичних майданчиків для спілкування. Але ми розуміємо, що це не є блокуванням процесу, тому тут Угорщина навряд чи зможе зіпсувати життя. Я думаю, що це цілком не в її інтересах.

Тим більше, що Угорщина підтримуює тезу про те, що вони готові підтримувати і санкції проти Росії, і спільну політику Європейського Союзу щодо цієї країни-агресора. Але при тому всьому вони будуть блокувати якісь практичні рішення на рівні комісії Україна-НАТО або якихось інших майданчиків.

Тому ставитись до цього варто спокійно, незважаючи на всі протести.

Щодо самої військової бази. Ми розуміємо, що це втручання у внутрішні справи. Але кожен політик має право висловити думку, навіть якщо вона некоректна, на те він і політик. Шкода, звичайно, що це робить вищий дипломат цієї країни. Але не забуваємо, що він молодий політик. Я думаю, що у нього є великі шанси потім можливо продовжити справу Орбана, і тому він веде політику у цьому напрямку.

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Автор
Геннадій МаксакГеннадій Максак
Место
Венгрия
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