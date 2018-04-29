После Погостья я обрел инстинктивную способность держаться подальше от подлостей, гадостей, сомнительных дел, плохих людей, а главное, от активного участия в жизни, от командных постов, от необходимости принимать жизненные решения — для себя и в особенности за других. Странно, но именно после Погостья я почувствовал цену добра, справедливости, высокой морали, о которых раньше и не задумывался. Погостье, раздавившее и растлившее сильных, в чем-то укрепило меня — слабого, жалкого, беззащитного. С тех пор я всегда жил надеждой на что-то лучшее, что еще наступит. С тех пор я никогда не мог "ловить мгновение" и никогда не лез в общую свару из-за куска пирога.

Николай Никулин. Страшенные бои под Ленинградом за железнодорожный переезд посреди болот.

Обостренное чувство справедливости - один из симптомов ПТСР. Поэтому когда объясняешь инфантилам про Чулпан Хаматову, про премии из рук правительства, про Серебренникова и бабло от властей, про приглашение упырей в эфиры, про всё остальное... Да, в общем, уже и не жду, что поймут. Слишком разный жизненный опыт. Слишком разные мировоззрения. Слишком разная химия организма теперь.

Кстати, Никулин вам бы тоже пиз*юлей выписал за вашу вечную готовность пожимать руки кому угодно, мои дорогие гибкопозвоночные российские либералы.

Всё-таки удивительная способность так ни*уя ничего и не понять.