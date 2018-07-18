Удавить Трампа: цель Путина показали в карикатуре

Украинский художник Андрей Петренко представил новую карикатуру, в которой зашифрована настоящая цель президента России Владимира Путина его стремления наладить взаимоотношения с американским коллегой Дональдом Трампом.

На ней глава страны-агрессора душит лидера США красным галстуком, выкручивая из него кровь, а тот, в свою очередь, отдает честь, как пионер. Примечательно, что руки Путина карикатурист также нарисовал испачканными по локоть кровью. Работу он разместил на странице проекта kЕ? в Twitter.

"Как повяжешь галстук, береги его: он ведь с красным знаменем цвета одного... Тrump & Путин", — емко подписал Петренко рисунок, используя традиционную пионерскую речевку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петренко ярко обыграл в карикатуре показательную встречу президентов России и США без каких-либо договоренностей. На ней изображен Путин, который горелкой надувает гигантский шар в виде Трампа, с которым американского лидера встречали протестующие в Великобритании.