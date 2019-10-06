Ударят в любой момент: Турция стянула войска и армию к Сирии

Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в стране.

Так, как передает TRT, в район Акчакале были направлены еще девять грузовиков с бронетехникой и один автобус с военнослужащими. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Подготовка к операции завершена. Планирование завершено. Необходимые приказы отданы. Не сегодня завтра начнутся действия для запуска процесса восстановления мира. Наступление будет идти с суши и с воздуха", – сказал Эрдоган в Анкаре.

Турция стягивает войска к Сирии TRT

По его словам, цель операции на востоке от реки Евфрат – восстановление мира.

В то же время в Пентагоне заявили, что США вступили в переговоры с властями Турции, чтобы обеспечить безопасность на севере Сирии на фоне подготовки турецких войск к военной операции.

"Я вчера долгий разговор со своим коллегой, господином Акаром, и это было непосредственной темой обсуждения. Я ему четко дал понять, с чем он согласился, что нам нужно, чтобы механизм безопасности работал", – сообщил министр обороны США Марк Эспер.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Как известно, Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского "Демократического союза" (PYD) и их вооруженное крыло — "Отряды народной самообороны" (YPG).

Как сообщал OBOZREVATEL:

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