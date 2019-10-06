Ударят в любой момент: Турция стянула войска и армию к Сирии

Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в стране.
Так, как передает TRT, в район Акчакале были направлены еще девять грузовиков с бронетехникой и один автобус с военнослужащими. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Подготовка к операции завершена. Планирование завершено. Необходимые приказы отданы. Не сегодня завтра начнутся действия для запуска процесса восстановления мира. Наступление будет идти с суши и с воздуха", – сказал Эрдоган в Анкаре.
Турция стягивает войска к Сирии
TRT
По его словам, цель операции на востоке от реки Евфрат – восстановление мира.
В то же время в Пентагоне заявили, что США вступили в переговоры с властями Турции, чтобы обеспечить безопасность на севере Сирии на фоне подготовки турецких войск к военной операции.
"Я вчера долгий разговор со своим коллегой, господином Акаром, и это было непосредственной темой обсуждения. Я ему четко дал понять, с чем он согласился, что нам нужно, чтобы механизм безопасности работал", – сообщил министр обороны США Марк Эспер.
Скриншот с видео
Скриншот с видео
Скриншот с видео
Как известно, Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского "Демократического союза" (PYD) и их вооруженное крыло — "Отряды народной самообороны" (YPG).
Как сообщал OBOZREVATEL:
В январе 2018 года Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском Африне.
Настоящее обострение началось в феврале 2018 года. Так, 10 февраля турецкий вертолет T129 ATAK, участвовавший в операции "Оливковая ветвь", был сбит в сирийском Африне. Анкара заявила, что "не имела выбора", поскольку должна очистить северную Сирию, которая граничит с Турцией, от "всех террористических элементов".
15 февраля одна из местных газет написала, что Турция, начав операцию "Щит Евфрата" против ИГИЛ и Рабочей партии Курдистана на территории Сирии, изменила ход мировой политики, приблизив мир к началу Третьей мировой войны.
4 марта Турция нанесла мощные авиаудары по проправительственным сирийским силам, которые поддерживает Россия. Погибли 36 бойцов.
18 марта 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об освобождении от террористов города Африн на северо-западе Сирии.
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