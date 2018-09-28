''Ударить и разбить к черту!'' Порошенко расстроил россиян заявлением о НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина является де-факто восточным флангом НАТО и подчеркнул чрезвычайную важность передачи 2 патрульных катеров береговой охраны типа "Айленд".

Такое высказывание прозвучало во время посещения базы Береговой охраны США "Балтимор" в рамках рабочего визита в США, сообщает его пресс-служба.

"Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонительную сотрудничество между нашими странами", - подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко в Балтиморе Пресс-служба главы государства

Это заявление вызвало ажиотаж в России. Его перепечатали все ведущие пропагандистские СМИ. В комментариях под материалами россияне не скрывают своей злости.

"Ну если он фланг, значит, надо ударить с тыла по флангу и разбить к черту", - угрожают пользователи. При этом они оскорбляют Украину, называя ее "хуторской окраиной".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Балтиморе 27 сентября состоялась церемония передачи двух патрульных катеров класса Island Украине.