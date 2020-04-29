Ударили обнаженкой по COVID-19: врачи Германии и Франции массово разделись в знак протеста. Фото 18+

В Германии и Франции врачи разделись, выразив таким образом протест из-за нехватки средств индивидуальной защиты в разгар пандемии коронавируса COVID-19.
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Свои снимки в обнаженном виде на рабочем месте немецкие врачи публикуют на сайте Blanke Bedenken (чтобы посмотреть их, проскролльте новость до конца).
Немецкие врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты
blankebedenken.org
Также к ним присоединились и французские коллеги, которые выложили фото в Twitter.
По мнению врачей, обнаженность символизирует отсутствие средств индивидуальной защиты.
Немецкие врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты
blankebedenken.org
Немецкие врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты
blankebedenken.org
Немецкие врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты
blankebedenken.org
Немецкие врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты
blankebedenken.org
Французские врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты
twitter.com/uwbergmann
Французские врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты
twitter.com/uwbergmann
Французские врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты
twitter.com/uwbergmann
Французские врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты
twitter.com/uwbergmann
Autour du monde, les dentistes sont tenus de voir les urgences mais sont en bas des listes de priorités pour l’EPI, mettant en danger leur santé et ceux de leurs patients.— Uwe Bergmann (@uwbergmann) April 25, 2020
En France, le hashtag #Dentisteapoil est le cri de ralliement de ces professionnels de la santé. pic.twitter.com/VO8XSPWnwz
Как сообщал OBOZREVATEL, на шоу All New Monty Ladies Night несколько знаменитостей предстали перед зрителями полуобнаженными, чтобы побудить их проверить свою грудь.
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