Ударили обнаженкой по COVID-19: врачи Германии и Франции массово разделись в знак протеста. Фото 18+

В Германии и Франции врачи разделись, выразив таким образом протест из-за нехватки средств индивидуальной защиты в разгар пандемии коронавируса COVID-19.

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Свои снимки в обнаженном виде на рабочем месте немецкие врачи публикуют на сайте Blanke Bedenken (чтобы посмотреть их, проскролльте новость до конца).

Немецкие врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты blankebedenken.org

Также к ним присоединились и французские коллеги, которые выложили фото в Twitter.

По мнению врачей, обнаженность символизирует отсутствие средств индивидуальной защиты.

Немецкие врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты blankebedenken.org

Немецкие врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты blankebedenken.org

Немецкие врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты blankebedenken.org

Немецкие врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты blankebedenken.org

Французские врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты twitter.com/uwbergmann

Французские врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты twitter.com/uwbergmann

Французские врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты twitter.com/uwbergmann

Французские врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты twitter.com/uwbergmann

Autour du monde, les dentistes sont tenus de voir les urgences mais sont en bas des listes de priorités pour l’EPI, mettant en danger leur santé et ceux de leurs patients.



En France, le hashtag #Dentisteapoil est le cri de ralliement de ces professionnels de la santé. pic.twitter.com/VO8XSPWnwz — Uwe Bergmann (@uwbergmann) April 25, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, на шоу All New Monty Ladies Night несколько знаменитостей предстали перед зрителями полуобнаженными, чтобы побудить их проверить свою грудь.

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