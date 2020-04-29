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29 апреля • обновлено в 23:56
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Ударили обнаженкой по COVID-19: врачи Германии и Франции массово разделись в знак протеста. Фото 18+

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В Германии и Франции врачи разделись, выразив таким образом протест из-за нехватки средств индивидуальной защиты в разгар пандемии коронавируса COVID-19.

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Свои снимки в обнаженном виде на рабочем месте немецкие врачи публикуют на сайте Blanke Bedenken (чтобы посмотреть их, проскролльте новость до конца).

Немецкие врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты

Немецкие врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты

blankebedenken.org

Также к ним присоединились и французские коллеги, которые выложили фото в Twitter.

По мнению врачей, обнаженность символизирует отсутствие средств индивидуальной защиты.

Немецкие врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты

Немецкие врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты

blankebedenken.org

Немецкие врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты

Немецкие врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты

blankebedenken.org

Немецкие врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты

Немецкие врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты

blankebedenken.org

Немецкие врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты

Немецкие врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты

blankebedenken.org

Французские врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты

Французские врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты

twitter.com/uwbergmann

Французские врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты

Французские врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты

twitter.com/uwbergmann

Французские врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты

Французские врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты

twitter.com/uwbergmann

Французские врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты

Французские врачи оголились из-за нехватки средств индивидуальной защиты

twitter.com/uwbergmann

Как сообщал OBOZREVATEL, на шоу All New Monty Ladies Night несколько знаменитостей предстали перед зрителями полуобнаженными, чтобы побудить их проверить свою грудь.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
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