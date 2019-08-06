Ударила молния: в Швейцарии произошло жуткое ЧП с пассажирскими лайнерами

В Швейцарии произошло ЧП с пассажирскими лайнерами, в которые попала молния.

Из-за непогоды самолеты вернулись в аэропорт Цюриха. Об этом сообщает ТСН.

Перед тем оба судна вылетели с этого же аэродрома, однако вынуждены были снова приземлиться.

Рейс А321 до Амстердама задержался на полтора часа из-за грозы, однако все равно попал в опасность. На борту в момент удара молнии находились 165 пассажиров.

В Швейцарии произошло жуткое ЧП с пассажирскими лайнерами facebook.com/Swiss-International-Airlines-Fans

Пилоты не обнаружили повреждений, однако решили не рисковать и вернулись в аэропорт Цюриха.

Впоследствии такая же ситуация повторилась с рейсом LX2084 до Лиссабона. В самолете находилось 158 пассажиров.

Борт вернулся в аэропорт через 40 минут после вылета. Пассажиров обоих рейсов перевели в другие самолеты, пострадавших нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у берегов Норвегии произошло ЧП с круизным лайнером. На борту корабля находились 1373 пассажира.

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