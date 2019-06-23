"Ударил по голове и расстегнул брюки!" Появились подробности секс-скандала с Трампом

76-летняя колумнистка журнала Elle Джин Кэрролл описала детали нападения на нее президента США Дональда Трампа, которое якобы произошло 23 года назад.

По словам женщины, изнасилование произошло в ультрадорогом универмаге Нью-Йорка "Бергдорф Гудман", где будущий глава Штатов совершал покупки. Об этом она написала в колонке The Cut.

Трамп попросил у Кэрролл совета в выборе подарка – белья. Мужчина предложил журналистке примерить его, но она ему отказала. После этого он якобы затянул ее в раздевалку и изнасиловал.

Дональд Трамп Facebook Donald Trump

"Когда дверь раздевалки закрылась, он бросился на меня, толкнул к стене, ударил по голове и прижался своими губами к моим. Потом откинул пальто, расстегнул ширинку и, касаясь пальцами моей интимной зоны, проник в меня членом – частично или полностью, я не поняла", – призналась журналистка.

Джин Кэррол The Cut

После этого она сообщила, что ей удалось вырваться и выбежать из раздевалки. В полицию Кэрролл не сообщала, но рассказала о происшествии нескольким друзьям.

В ответ на эти обвинения в Белом Доме заявили, что слова Кэрролл являются абсурдом и Трамп никогда не вступал с ней в интимные отношения, пишет Newsweek.

Как писал OBOZREVATEL, в 2017 году три американки потребовали от Конгресса начать расследование против президента США Дональда Трампа относительно сексуальных домогательств с его стороны.

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