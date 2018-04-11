Удар США по Сирии: Европу предупредили о серьезной угрозе

В связи с возможным ракетным ударом США по объектам в Сирии авиакомпаниям настоятельно рекомендовали корректировать маршруты полетов в Средиземноморском регионе.

Как передает "Интерфакс", о такой необходимости предупредил сетевой управляющий операционный центр (NMOC), который находится в Брюсселе.

Возможное применение ракетного вооружения со стороны США в ближайшие 72 часа является потенциальной угрозой гражданской авиации.

В связи с этим перевозчикам рекомендовано планировать рейсы с учетом внимательного изучения оперативно распространяемой информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов.

Среди тех, кто получил предупреждения об угрозе, ряд западноевропейских авиакомпаний, а также перевозчики из постсоветских стран и России.

Напомним, недавно появилась информация о том, что США перебросят ударную группу ВМС с авианосцем в Средиземное море для развертывания на Ближнем Востоке и в Европе.

Как сообщал "Обозреватель", ранее США назвали союзников в борьбе с властями Сирии.