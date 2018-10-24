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Удар США по России: у Трампа озвучили решение по санкциям

5.8тЧитать материал на украинском

Белый дом пока не принял окончательного решения о введении новых санкций против России.

Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, сообщает Reuters.

По его словам, Вашингтон обдумывал целесообразность новых санкций в связи с использованием в Великобритании химоружия с целью отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

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Как известно, Лондон обвиняет в этом Россию, а Кремль, в свою очередь, все отрицает.

Напомним, что спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил: Вашингтон будет вводить новые санкции против России раз в один или два месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее санкции ЕС против России поставили под угрозу.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Темы
Санкции против РоссииОтравление Скрипаля
Место
США
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
А что удар то не МОЩНЫЙ, как любит обоз?
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Ivanenko Vitaliy,ты МОЩНЫЙ дебил,как ты любишь.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
То есть ...удара нет...А где б увидеть предыдущие..
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Andreevski Andrey,на ноги свои посмотри,их уже соседи доедают.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ну видать Болтону в Кремле научно-популярно разъяснили, на чём вертят санкции...
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Александрович Алексей,умничка,хорошо лизнул,в связи с этим,иди дави хот-доги и бей кока- колу в супермаркетах.
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