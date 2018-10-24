Удар США по России: у Трампа озвучили решение по санкциям

Белый дом пока не принял окончательного решения о введении новых санкций против России.

Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, сообщает Reuters.

По его словам, Вашингтон обдумывал целесообразность новых санкций в связи с использованием в Великобритании химоружия с целью отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Как известно, Лондон обвиняет в этом Россию, а Кремль, в свою очередь, все отрицает.

Напомним, что спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил: Вашингтон будет вводить новые санкции против России раз в один или два месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее санкции ЕС против России поставили под угрозу.