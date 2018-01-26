Удар Путина по Британии, попытка Трампа уволить Мюллера – обзор западных СМИ

"Обозреватель" знакомит своих читателей с топ-новостями и топ-публикациями самых популярных западных интернет-СМИ по состоянию на 09:15 по киевскому времени.

Euronews и ряд многих западных СМИ поставили в топ новость о страшном пожаре в Южной Корее. Пожар вспыхнул утром в 07:32 (00:32 по киевскому времени) на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо. Возгорание произошло, скорее всего, в отделении неотложной помощи. Сообщается о 41 погибшем, около 80 ранены.

Также в топе новость о том, что Европейский суд запретил принудительное тестирование на сексуальную ориентацию беженцев. Это решение было принято в связи с рассмотрением дела выходца из Нигерии, которому венгерские власти отказали в убежище. Мужчина утверждал, что на родине его жизни угрожает опасность из-за его принадлежности к секс-меньшинствам.

France 24, ВВС, CNN поместили в топ новость о том, что президент США Дональд Трамп предложил план иммиграционной реформы, которая решает вопрос легализации 1,8 миллиона незаконных мигрантов, привезенных в Америку в юном возрасте их родителями. Они получат право подать заявление на гражданство через 10-12 лет при условии наличия работы и отсутствия судимости.

CNN также поставил в топ новость о том, что Дональд Трамп якобы пытался уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в выборы президента США, однако отказался от своего намерения после того, как главный юрист Белого дома Дон Макган пригрозил в этом случае уйти в отставку.

ВВС поставил в топ курьезную новость о том, что американский рэпер 50 Cent, объявивший себя банкротом, забыл, что у него были в закромах биткоины. Теперь он снова миллионер. По оценкам журналистов, состояние музыканта составляет около 8 миллионов долларов. Мелочь, а приятно...

The Telegraph вышел в топ с эксклюзивным материалом о том, что Россия может нанести удар по инфраструктуре Британии, что, в свою очередь, может привести к тысячи смертям.

Остальные события, включенные в топы самых популярных западных электронных СМИ, носят более локальный характер.