Удар по визам: Трамп принял жесткое решение по иммигрантам в США

Администрация президента Дональда Трампа планирует закрыть все международные офисы службы гражданства и иммиграции США в 21 стране.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на письмо директора службы Фрэнсиса Сиссны.

Такой шаг американских властей может замедлить процесс обработки семейных визовых заявлений, зарубежного усыновления и обращений о гражданстве со стороны военных.

Администрация Трампа настаивает на усилении иммиграционного контроля в стране и на переходе от иммиграции на основе воссоединения семьи к иммиграции на основе заслуг.

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, минувшей зимой США ужесточили правила предоставления виз. Такие нововведения уменьшат возможности американских компаний по привлечению сотрудников из-за границы.

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