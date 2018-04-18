Удар по Сирии: названы потери еще одной страны

Во время удара Израиля по военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс в Сирии 9 апреля была уничтожена иранская система противоракетной обороны.

Кроме того, якобы был уничтожен ангар, в котором хранились беспилотные летательные аппараты, которые использовались иранцами, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, удар происходил при молчаливой поддержке США.

"Израильские силы на прошлой неделе при молчаливой поддержке Америки нанесли удар по новейшей иранской системе противовоздушной обороны, которая находилась на сирийской базе", - говорится в материале.

В СМИ говорится, что США и Израиль пытаются ограничить влияние Ирана в Сирии. При этом Пентагон не ищет прямого противостояния с Ираном, опасаясь удара со стороны Тегерана по американским военнослужащим в регионе.

Как сообщал "Обозреватель", ранее появилась информация о том, что 17 апреля был нанесен по военной базе Шайрат в Сирии.