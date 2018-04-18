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Удар по Сирии: названы потери еще одной страны

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Во время удара Израиля по военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс в Сирии 9 апреля была уничтожена иранская система противоракетной обороны.

Кроме того, якобы был уничтожен ангар, в котором хранились беспилотные летательные аппараты, которые использовались иранцами, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, удар происходил при молчаливой поддержке США.

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"Израильские силы на прошлой неделе при молчаливой поддержке Америки нанесли удар по новейшей иранской системе противовоздушной обороны, которая находилась на сирийской базе", - говорится в материале.

В СМИ говорится, что США и Израиль пытаются ограничить влияние Ирана в Сирии. При этом Пентагон не ищет прямого противостояния с Ираном, опасаясь удара со стороны Тегерана по американским военнослужащим в регионе.

Как сообщал "Обозреватель", ранее появилась информация о том, что 17 апреля был нанесен по военной базе Шайрат в Сирии.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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