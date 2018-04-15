Удар по Сирии: в сети оценили "могучую" защиту РФ

В сети высмеяли "могучую" защиту уничтоженного склада химического оружия на окраинах Хомса в Сирии, режим президента которой активно поддерживает Россия.

Склад был уничтожен после ракетного удара США и союзников в ответ на применение химического оружия диктатора Сирии Башара Асада против мирного населения.

На странице "Страшный БЕНДНРовец" в Twitter опубликованы фото базы до удара и после него.

"На этих двух фото хорошо видно и без разрушений, и без жертв... И даже можно увидеть, как "надежно" российская ПВО прикрывает стратегические объекты!" - написано в сообщении.

На этих двух фото хорошо видно и без разрушений, и без жертв... и даже можно увидеть, как "надежно" российская ПВО прикрывает стратегические объекты! pic.twitter.com/d2hQioHHOC — ⚠Страшный БЕНДЕРовец⚠ (@Realuran) 15 квітня 2018 р.

Как писал "Обозреватель", ранее появились версии, как Россия отомстит за атаку в Сирии.