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Удар по Сирии: в сети оценили "могучую" защиту РФ

5.7тЧитать новость на украинском

В сети высмеяли "могучую" защиту уничтоженного склада химического оружия на окраинах Хомса в Сирии, режим президента которой активно поддерживает Россия.

Склад был уничтожен после ракетного удара США и союзников в ответ на применение химического оружия диктатора Сирии Башара Асада против мирного населения.

На странице "Страшный БЕНДНРовец" в Twitter опубликованы фото базы до удара и после него.

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"На этих двух фото хорошо видно и без разрушений, и без жертв... И даже можно увидеть, как "надежно" российская ПВО прикрывает стратегические объекты!" - написано в сообщении.

Как писал "Обозреватель", ранее появились версии, как Россия отомстит за атаку в Сирии.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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