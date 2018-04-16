Удар по Сирии: в России назвали "реальные цели" США

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков обвинил США и их союзников в стремлении поразить ракетами сирийские военные объекты и аэродромы.

"Реальными целями удара США, Великобритании и Франции 14 апреля были не только объекты в Барзе и Джарамани, но и сирийские военные объекты, включая аэродромы", - заявил он, передает ТАСС.

Конашенков добавил, что 30 ракет могли "гарантированно уничтожить" объекты в Сирии.

"Как хорошо видно на распространенных западными СМИ космических фотоснимках, это обычные здания на поверхности. Хочу напомнить, что, например, боевая часть крылатой ракеты "Томагавк" в зависимости от типа составляет до полутонны в тротиловом эквиваленте. Поэтому для их уничтожения по любым методикам расчета было достаточно не более 10 ракет на каждый из трех объектов с учетом трехкратного перекрытия для их гарантированного уничтожения", - сказал представитель Минобороны РФ.

По его словам, обследование территории пораженных объектов в населенных пунктах Барза и Джарамани якобы "подтверждает эти расчеты". А заявленные в качестве целей объекты "не являются заглубленными или хорошо защищенными эшелонированной системой ПВО бункерами".

"Согласно официальным заявлениям представителей оборонных ведомств США, Великобритании и Франции все удары 14 апреля планировались якобы исключительно по трем сирийским объектам. То есть по 30 и более крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля" на каждую цель", - обвинил он США.

Как сообщал "Обозреватель", российские войска грубо блокировали британскую субмарину класса Astute с ракетами в Средиземном море во время удара по Сирии.