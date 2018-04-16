"Не сбили ни одной ракеты": Россию уличили во лжи о Сирии

Силы противовоздушной обороны России и Сирии не сбили ни один из более 100 снарядов, выпущенных США и союзниками по объектам по производству химвеществ в Дамаске и к западу от Хомса.

"Ни одна из... ракет, которые принимают участие в этой миссии, не был успешно поражена сирийскими ПВО, и нет признаков того, что были задействованы российские системы ПВО", - говорится в сообщении Европейского командования США (EUCOM), передает Укринформ.

Всего было выпущено 105 единиц оружия против трех целей.

В частности, из региона Красного моря - 30 ракет Tomahawk запустил крейсер Monterey (США), 7 - эсминец Laboon (США); из Персидского залива 23 ракеты Tomahawk были запущены эсминцем Higgins (США) из Средиземноморья: 6 ракет с подводной лодки John Warner (США), 3 ракеты с французского фрегата Languedoc.

С воздуха было запущено 19 ракет из двух бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer. Британские королевские ВВС (истребители Tornado и Typhoon) запустили 8 ракет, истребители ВВС Франции Rafales и Mirages - 9 ракет.

Напомним, 11 апреля в России пригрозили, что будут сбивать любые ракеты США, выпущенные по Сирии.

Как сообщал "Обозреватель", ранее появилась информация о том, что российские корабли, самолеты, а также подлодки блокировали британскую субмарину класса Astute с ракетами в Средиземном море во время удара США и союзников по Сирии.