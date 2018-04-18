Удар по Сирии: Пионтковский рассказал о "договорняке" между США и Россией

Россия и США могли договорится друг с другом перед ударом западной коалиции по химической инфраструктуре в Сирии.

Такое мнение в блоге на "Обозревателе" выразил российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский, анализируя события 14 апреля.

"Американцы ударили так осторожненько, чтобы пылинка не упала с мундира какого-нибудь российского военнослужащего. Не меньшую осторожность продемонстрировали российские военные. Как нам объясняли на следующее утро – почему российские ПВО не вступились за своих сирийских братьев – оказывается, потому что ракеты западных держав не залетали в их зону ответственности. А еще две недели назад нас уверяли, что все небо Сирии защищено самыми современными российскими система С-300 и С-400. Это наталкивает на мысль, что между российскими и американскими военными был договорняк", – считает Пионтковский.

Журналист также сравнил сирийскую трагедию с геноцидом евреев во Второй мировой войне.

"Сирийскую трагедию можно поставить в ряд с армянским геноцидом, с геноцидом евреев во Второй мировой, убийствами миллионов людей в Руанде. 500 тыс. суннитов, а это значительная часть суннитской общины, было уничтожено салафитской сектой Асада", – говорит он.

Пионтковский назвал удар США и союзников по Сирии "булавочным уколом" и отметил, что у Запада нет цели ликвидировать диктатора Башара Асада.

"Запад называет Асада монстром, животным и что? Он убил уже 500 тыс. человек и может продолжать это делать – убивай их с самолетов, мори голодом, пытай заключенных в своих подвалах, только, пожалуйста, не слишком часто используй химическое оружие. Ну, может быть, раз в год и мы тогда тебя немножечко покритикуем. Вот это отношение Запада к Сирии. Об отношении к России я даже и не говорю. Путин и Россия, да и все мы граждане России, мы соучастники гнуснейших военных преступлений, которые творит Асад", – добавил журналист.

Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удары в Сирии в ответ на применение Асадом химического оружия против гражданских лиц.