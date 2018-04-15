Удар по Сирии: Горбачев сказал, к чему готовиться

Ракетный удар США и союзников по Сирии очень похож на тренировку перед тем, как начнется настоящая стрельба.

"Я думаю, атака в таком виде, в котором о ней говорят, и с такими результатами никому не нужна. Очень похоже на тренировку, прежде чем начать стрелять по-настоящему… Это недопустимо. Это ни к чему хорошему не приведет", — сказал в интервью латвийской радиостанции Baltkom первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии.Пентагон уже отчитался, что все ракеты попали в цель.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение США и союзников нанести авиаудары по Сирии.