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Удар по Сирии: Горбачев сказал, к чему готовиться

9.2тЧитать новость на украинском

Ракетный удар США и союзников по Сирии очень похож на тренировку перед тем, как начнется настоящая стрельба.

"Я думаю, атака в таком виде, в котором о ней говорят, и с такими результатами никому не нужна. Очень похоже на тренировку, прежде чем начать стрелять по-настоящему… Это недопустимо. Это ни к чему хорошему не приведет", — сказал в интервью латвийской радиостанции Baltkom первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

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Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии.Пентагон уже отчитался, что все ракеты попали в цель.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение США и союзников нанести авиаудары по Сирии.

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Темы
ЭксклюзивКонфликт в Сирии
Место
Сирия
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