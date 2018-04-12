Удар по Сирии: две страны отказали в поддержке США

Германии и Италия не собираются участвовать в возможных военных действиях на территории Сирии.

Так, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин делает все возможное, чтобы доказать неприемлемость применения химического оружия.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони также поддержал позицию ФРГ.

"Италия не будет участвовать в военных действиях в Сирии", – цитирует его слова "Интерфакс".

По словам Джентилони, Италия выполнит международные и двусторонние договоренности и предоставит логистическую поддержку союзникам. Кроме того, он призвал к мирному решению сирийского вопроса.

"Стабильное и длительное решение по Сирии может быть достигнуто путем мирного урегулирования, а также путем предоставления пространства для действий ООН", – заявил итальянский премьер.

Как сообщал "Обозреватель", 11 апреля президент США Дональд Трамп предупредил о ракетном ударе по Сирии, призвав Россию приготовиться. Глава Пентагона Джеймс Мэттис предупредил, что американские военные находятся в полной боевой готовности.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности помочь в действиях США в Сирии.