Удар по Сирии: Британия и Франция назвали цели военной операции

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй подтвердила, что отдала приказ своим вооруженным силам атаковать Сирию.

"Я уполномочила вооруженные силы нанести скоординированные удары по конкретным целям в Сирии для уничтожения объектов, связанных с химическим оружием сирийского режима и для предотвращения его использования", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте британского правительства.

По ее словам, Запад пытался всевозможными дипломатическими средствами прекратить использование режимом президента Сирии Башара Адада химического оружия.

"Но наши усилия были неоднократно сорваны Сирией и Россией", – передает ее слова Associated Press.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что целью военной операции был "тайный химический арсенал" сирийского правительства.

"Наш ответ был ограничен исключительно объектами сирийского режима, которые позволяли производить, хранить и применять химоружие", – заявил он.

По словам французского лидера, "красная линия была пересечена" после химической атаки на прошлой неделе в сирийском городе Дума. Макрон отметил, что у Франции "нет сомнений", что сирийское правительство несет за нее ответственность.

Позже глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что действия его страны в Сирии являются легитимными и обоснованными с точки зрения международного законодательства, пишет в Twitter Associated Press.

"Эти действия легитимны, они нацелены на пресечение серьезного попрания закона, они ограничены четкими целями – уничтожение химического потенциала сирийского режима с целью предотвращения совершения им новых массовых убийств при помощи химического оружия и продолжения им своей стратегии террора против собственного населения", – заявил он.

BREAKING: French foreign minister says joint military operation in Syria is legitimate, limited and proportionate. — The Associated Press (@AP) 14 апреля 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", рано утром 14 апреля по Киеву США и союзники атаковали Сирию.