Удар по "русскому миру": у Лукашенко вооружились примером Украины

Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Станислав Зась заявил, что страна начнет популяризировать белорусский язык и стимулировать общество к его широкому использованию.

Он подчеркнул, что национальный язык — одна из основ национальной самоидентификации любого народа. Свою позицию он озвучил в интервью TUT.BY.

Станислав Зась TUT.BY

"Если мы говорим о защите своей идентичности, мы должны культивировать одну из его основ — язык. Культивировать, пропагандировать, применять — об этом речь идет. Конечно, неправильно вести речь о том, что мы сейчас будем насаждать белорусский язык. Но делать так, чтобы он был популярным, модным, особенно среди молодежи. Кстати, сейчас, к радости, наша молодежь начинает поворачиваться к белорусскому языку и использовать его в разговорной речи. И этот путь надо пройти, чтобы мы укреплялись как нация и как народ", — сказал Зась.

Он добавил, что власти Беларуси не побоятся взяться за популяризацию своего языка. По его словам, это будут делать не с помощью административного ресурса или продавливания, а стимулируя, поощряя и создавая условия, чтобы применение языка расширялось.

"Такие вещи должны делаться с учетом реальных потребностей наших людей. Если мы будем поощрять и культивировать моду на белорусский язык, тогда и запрос на образование, деловое общение будет", — подчеркнул государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси.

Подытоживая, он отметил, что реализация инициативы начнется с информационного пространства.

Александр Лукашенко

"Чтобы в тех же СМИ звучал белорусский язык, наши песни, наше искусство пропагандировалось. И чтобы люди, дети, допустим, считали модным наш белорусский национальный костюм. Мне приятно видеть, когда молодые люди идут на улице в белорусских вышиванках. Где-то в этом же ряду стоит мода и на белорусский язык", — резюмировал Зась.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусский студент Сергей Грудницкий провел социальный эксперимент в Минске, прикрепив на рюкзак сине-желтую ленту. Как выяснилось, граждане Беларуси почти не восприимчивы к российской пропаганде. К Украине они относятся чаще с симпатией или нейтрально.

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