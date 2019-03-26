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Удар по "русскому миру": у Лукашенко вооружились примером Украины

3.1тЧитать материал на украинском

Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Станислав Зась заявил, что страна начнет популяризировать белорусский язык и стимулировать общество к его широкому использованию.

Он подчеркнул, что национальный язык — одна из основ национальной самоидентификации любого народа. Свою позицию он озвучил в интервью TUT.BY.

Станислав Зась

Станислав Зась

TUT.BY

"Если мы говорим о защите своей идентичности, мы должны культивировать одну из его основ — язык. Культивировать, пропагандировать, применять — об этом речь идет. Конечно, неправильно вести речь о том, что мы сейчас будем насаждать белорусский язык. Но делать так, чтобы он был популярным, модным, особенно среди молодежи. Кстати, сейчас, к радости, наша молодежь начинает поворачиваться к белорусскому языку и использовать его в разговорной речи. И этот путь надо пройти, чтобы мы укреплялись как нация и как народ", — сказал Зась.

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Он добавил, что власти Беларуси не побоятся взяться за популяризацию своего языка. По его словам, это будут делать не с помощью административного ресурса или продавливания, а стимулируя, поощряя и создавая условия, чтобы применение языка расширялось.

"Такие вещи должны делаться с учетом реальных потребностей наших людей. Если мы будем поощрять и культивировать моду на белорусский язык, тогда и запрос на образование, деловое общение будет", — подчеркнул государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси.

Подытоживая, он отметил, что реализация инициативы начнется с информационного пространства.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

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"Чтобы в тех же СМИ звучал белорусский язык, наши песни, наше искусство пропагандировалось. И чтобы люди, дети, допустим, считали модным наш белорусский национальный костюм. Мне приятно видеть, когда молодые люди идут на улице в белорусских вышиванках. Где-то в этом же ряду стоит мода и на белорусский язык", — резюмировал Зась.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусский студент Сергей Грудницкий провел социальный эксперимент в Минске, прикрепив на рюкзак сине-желтую ленту. Как выяснилось, граждане Беларуси почти не восприимчивы к российской пропаганде. К Украине они относятся чаще с симпатией или нейтрально.

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Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Мокшані! Приготуйтесь до сверблячки і виверження гіменечка з рота.
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1
0
Юг Руси
Юг Руси
"Удар по "русскому миру": у Лукашенко вооружились примером Украины" - заголовок как всегда - "мощный"! А по сути - популяризация языка. А про "Дуркаинский пример - ни слова! 😆
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1
1
CARGO 100
CARGO 100
У беларусов столько кастрюль не набрать, чтобы повторить ваш рагульский "подвиг", они все старые кастрюли импортировали вам ...
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
CARGO 100, А вам вместе с кастрюлями еще и овощи гнилые, в перемешку с прокисшей молочкой. Ведь у кокошокоголовых балалаешников своего и кисляка нормального нет, только жмых и шлак.
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