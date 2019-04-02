|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Удар по России? НАТО усилит присутствие в Черном море  

1.1тЧитать материал на украинском

Североатлантический Альянс планирует усилить военное присутствие своих кораблей в Черном море.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что на встрече министров иностранных дел стран Альянса в Вашингтоне 3-4 апреля может быть принято решение об усилении учений украинской и грузинской береговой охраны и военно-морских сил, передает пресс-служба НАТО.

"НАТО обеспокоен агрессивным поведением России, в том числе ее продолжающимися действиями против Украины, а также захватом украинских моряков и кораблей у Азовского моря. НАТО уже наращивает свое присутствие в Черном море. И мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами в регионе", – сказал он.

Корабли НАТО

Корабли НАТО

24 канал

Новости
Чем может ударить НАТО по России: названо самое опасное оружие

Также он отметил, что корабли НАТО будут заходить в порты Черного моря.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Йенс Столтенберг
Тег
НАТО
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
26
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
пора бомбить москву! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
andrei andrei
andrei andrei
Обоз, не разобрались еще - удар или нет?😁
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Александрович Алексей
Александрович Алексей
"а также захватом украинских моряков и кораблей у Азовского моря" а захват Норда их не беспокоил??
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения