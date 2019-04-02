Удар по России? НАТО усилит присутствие в Черном море  

Североатлантический Альянс планирует усилить военное присутствие своих кораблей в Черном море.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что на встрече министров иностранных дел стран Альянса в Вашингтоне 3-4 апреля может быть принято решение об усилении учений украинской и грузинской береговой охраны и военно-морских сил, передает пресс-служба НАТО.

"НАТО обеспокоен агрессивным поведением России, в том числе ее продолжающимися действиями против Украины, а также захватом украинских моряков и кораблей у Азовского моря. НАТО уже наращивает свое присутствие в Черном море. И мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами в регионе", – сказал он.

Корабли НАТО 24 канал

Также он отметил, что корабли НАТО будут заходить в порты Черного моря.

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 апреля два корабля НАТО зашли в Одесский морской порт. Оба корабля прибыли в Одессу после патрулирования в Черном море.

В Минобороны заявили, что в 2019 году почти каждый месяц в украинские морские порты будут заходить корабли НАТО.

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