Крест на карьере Терезы Мэй: международник оценил эпопею с Brexit

То, что парламент Великобритании в очередной раз не поддержал выход страны из ЕС, – это прямой удар по карьере премьер-министра Терезы Мэй. В дальнейшем это поставит на ее политике крест.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко. Он добавил, что с самого начала не было уверенности, что британские депутаты проголосуют по этому вопросу.

"Провал такого голосования уже не первый раз – это серьезный удар, который может вообще поставить крест на дальнейшей политической карьере Мей и фактически это уже сейчас происходит", – сказал он.

Эксперт отметил, что следующим шагом станет голосование в Палате общин 14 марта за перенос даты Brexit на более поздний срок. Уточнил, что в этом случае запланированный выход не состоится 29 марта.

"Правящие консерваторы разделены на разные лагеря. Не было уверенности, что будет успешное голосование за так называемый "Brexit без соглашения", именно потому, что Мей заявила, что в консервативной партии нет организаторской дисциплины. Все голосуют так, как сами думают. Говорят, что это может быть перенесено до конца июля, на больший срок будто не соглашается Брюссель. Этот выход надо будет уточнять в новом документе, который должен принять Юнкер и Тереза Мэй", – добавил Кравченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта британский парламент второй раз проголосовал против плана выхода Великобритании из Европейского Союза, предложенного премьер-министром Терезой Мэй. Против проголосовал 391 депутат, по – 242. В среду парламент должен был проголосовать за выход из ЕС 29 марта без соглашения.

13 марта депутаты проголосовали против выхода из Европейского Союза без заключения сделки. Разница составила всего 4 голоса. За "жесткий Brexit" выступили 308 депутатов, против – 312.

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