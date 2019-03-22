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"Удар по Крыму": американист оценил угрозу заявления Трампа по Израилю

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Признание суверенитета Израиля над сирийскими Голанскими высотами со стороны США будет ударом по "Крымской декларации" и вообще ударом по политике непризнания оккупации Крыма Российской Федерацией с 2014 года.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL изложил американист Николай Белесков, который считает, что заявления американского президента Дональда Трампа будут иметь негативные последствия для всей внешней политики США и для мирового сообщества.

"Открыто "ящик Пандоры", даже если за этим не будет никаких официальный шагов, это вызовет волну критики, и тогда неизвестно, как американцы будут отбиваться. Когда в прошлом году на саммите G7 Трамп ставил вопрос о Крыме и о возможности его признания, понадобилась "Крымская декларация", а теперь что делать, чтобы доказать, что да, мы против аннексии Крыма Россией?", – объясняет Белесков.

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По его мнению, даже если от Вашингтона не будет никакой официальной позиции по признанию Голанских высот, это все равно отразится на международной арене.

"Это показывает, насколько хаотичная администрация президента в плане принятия важных внешнеполитических решений, которые имеют последствия не только к Голанским высотам, но и вообще к израильско-палестинскому урегулировании конфликта, да и для всего мира в таких вопросах, как Крым и другие", – сказал он.

Крым

Крым

К тому же, как объясняет американист, это даст возможность и России продвигать свою политику в отношении аннексии Крыма.

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"Почему это заявление критикует Россия, с одной стороны она имеет отношения с арабскими государствами, у нее хорошие отношения и с Египтом, и с Саудовской Аравией и другими, и конечно, что признание оккупации Голанских высот абсолютно не будет восприниматься. Но с другой стороны, я думаю, подсознательно в Кремле радуются, потому что это, по сути, прецедент. Это станет возможностью для Кремля вообще говорить, что Вашингтон ничем не лучше их", – заявил Белесков.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон признать суверенитет Израиля над сирийскими Голанских высот.

Это заявление американского президента осудили в Турции, Сирии, России и Германии.

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Тема
Эксклюзив
Место
США
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Это не прецедент. Прецедент был в Косово.
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Питон Каа
Питон Каа
Какая красивая картинка у этой статейки, и как же замечательно, что Крым вернулся домой.
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