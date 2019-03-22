"Удар по Крыму": американист оценил угрозу заявления Трампа по Израилю

Признание суверенитета Израиля над сирийскими Голанскими высотами со стороны США будет ударом по "Крымской декларации" и вообще ударом по политике непризнания оккупации Крыма Российской Федерацией с 2014 года.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL изложил американист Николай Белесков, который считает, что заявления американского президента Дональда Трампа будут иметь негативные последствия для всей внешней политики США и для мирового сообщества.

"Открыто "ящик Пандоры", даже если за этим не будет никаких официальный шагов, это вызовет волну критики, и тогда неизвестно, как американцы будут отбиваться. Когда в прошлом году на саммите G7 Трамп ставил вопрос о Крыме и о возможности его признания, понадобилась "Крымская декларация", а теперь что делать, чтобы доказать, что да, мы против аннексии Крыма Россией?", – объясняет Белесков.

По его мнению, даже если от Вашингтона не будет никакой официальной позиции по признанию Голанских высот, это все равно отразится на международной арене.

"Это показывает, насколько хаотичная администрация президента в плане принятия важных внешнеполитических решений, которые имеют последствия не только к Голанским высотам, но и вообще к израильско-палестинскому урегулировании конфликта, да и для всего мира в таких вопросах, как Крым и другие", – сказал он.

Крым

К тому же, как объясняет американист, это даст возможность и России продвигать свою политику в отношении аннексии Крыма.

"Почему это заявление критикует Россия, с одной стороны она имеет отношения с арабскими государствами, у нее хорошие отношения и с Египтом, и с Саудовской Аравией и другими, и конечно, что признание оккупации Голанских высот абсолютно не будет восприниматься. Но с другой стороны, я думаю, подсознательно в Кремле радуются, потому что это, по сути, прецедент. Это станет возможностью для Кремля вообще говорить, что Вашингтон ничем не лучше их", – заявил Белесков.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон признать суверенитет Израиля над сирийскими Голанских высот.

Это заявление американского президента осудили в Турции, Сирии, России и Германии.

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