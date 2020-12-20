Удар "мутанта"? Британия за сутки обнаружила почти 36 тысяч зараженных COVID-19

В Великобритании 20 декабря зафиксировано рекордное количество зараженных коронавирусом за сутки – 35 928 человек. Это произошло на фоне распространения нового типа инфекции, который является более заразным.

Данные обнародованы на сайте правительственной информации страны. Такой показатель стал самым высоким за все время пандемии.

Общее количество зараженных в Великобритании превысило 2 миллиона человек, из них 67,4 тысячи скончались. Количество пациентов, которые побороли болезнь, пока не уточняется.

Отметим, что Великобритания пока занимает первое место (из тех стран, которые обнародовали статистику по состоянию на 20:00 воскресенья, 20 декабря) в мире по количеству новых случаев заражения.

Напомним, что в стране на прошлой неделе заявили о новом типе коронавируса Sars-Cov-2, который может быть на 70% более заразным. Это может поставить под угрозу разработку вакцины против COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, это привело к тому, что ряд стран уже закрыли авиасообщение с Великобританией.