Удар лично по Путину: в России оценили санкции против друзей первого лица

"Кремлевский доклад" Министерства финансов США – настоящий удар лично по президенту Российской Федерации.

Такое мнение "Обозревателю" высказал российский военно-политический эксперт, живущий в Праге, Юрий Федоров.

"То, что это удар по Путину – это безусловно. Никто ведь не запрещает американцам расширять этот список. Это серьезное предупреждение – не только тем, кто попал в него, но и тем, кто может попасть, что сотрудничество с нынешним режимом и лично с Путиным может привести к очень болезненным последствиям для них", - сказал он.

Эксперт также обратил внимание на то, как будет действовать "доклад" в отношении людей, упомянутых в нем. "Суть санкций сводится к тому, что американским компаниям, юридическим лицам запрещено иметь с ними дело. Иностранным юридическим лицам, которые имеют дело с этими людьми, грозят санкции США. Это значит, что эти 210 человек попали в черный список и никто с ними иметь дела не будет".

"Если кто-то из них захочет открыть счет или проводить какие-то операции и так далее - пожалуйста. Но если это американское юридическое лицо, то оно попадает под санкции. Этому человеку, например, не запрещено приезжать в США, на него не распространяется визовый запрет, но он там ничего не сможет сделать, потому что с ним никто не будет иметь дела", - добавил Федоров.

Как писал "Обозреватель", 29 января Министерство финансов США обнародовало доклад, содержащий 210 имен - 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.