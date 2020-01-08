ПВО не сработала: в Иране назвали оружие, из которого ударили по США

В Иране заявили, что система управления ПВО США не могла перехватить ракеты, выпущенные по американской авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар (Ирак) в ночь на 8 января.
Об этом сообщило иранское информагентство Tasnim. По данным его источников, для атаки иранские военные использовали, в частности, новейшие баллистические ракеты.
Речь идет о ракетах семейства Fateh - Fateh-313, а также Qiam, которые оснащены разделяющимися боеголовками и системой подавления активных помех для радаров.
Издание пишет, что Иран впервые использовал подобные ракеты для нанесения реальных ударов.
Иллюстрация. Конфликт США и Ирана
НСН
Напомним, в ходе обращения к нации 8 января президент США Дональд Трамп заявил, что при нападениях на американские военные базы никто не пострадал.
Система раннего предупреждения, по его словам, сработала отлично и помогла предупредить об атаке.
Карта
Как писал OBOZREVATEL:
Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после убийства 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала.
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