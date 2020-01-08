ПВО не сработала: в Иране назвали оружие, из которого ударили по США

В Иране заявили, что система управления ПВО США не могла перехватить ракеты, выпущенные по американской авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар (Ирак) в ночь на 8 января.

Об этом сообщило иранское информагентство Tasnim. По данным его источников, для атаки иранские военные использовали, в частности, новейшие баллистические ракеты.

Речь идет о ракетах семейства Fateh - Fateh-313, а также Qiam, которые оснащены разделяющимися боеголовками и системой подавления активных помех для радаров.

Издание пишет, что Иран впервые использовал подобные ракеты для нанесения реальных ударов.

Иллюстрация. Конфликт США и Ирана НСН

Напомним, в ходе обращения к нации 8 января президент США Дональд Трамп заявил, что при нападениях на американские военные базы никто не пострадал.

Система раннего предупреждения, по его словам, сработала отлично и помогла предупредить об атаке.

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