Главная Новости
8 января • обновлено в 23:21
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

ПВО не сработала: в Иране назвали оружие, из которого ударили по США

3.9т
Читать материал на украинском

В Иране заявили, что система управления ПВО США не могла перехватить ракеты, выпущенные по американской авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар (Ирак) в ночь на 8 января.

Об этом сообщило иранское информагентство Tasnim. По данным его источников, для атаки иранские военные использовали, в частности, новейшие баллистические ракеты.

Речь идет о ракетах семейства Fateh - Fateh-313, а также Qiam, которые оснащены разделяющимися боеголовками и системой подавления активных помех для радаров.

Новости
Разбили вдребезги: военные базы США после ракетной атаки Ирана показали со спутника

Издание пишет, что Иран впервые использовал подобные ракеты для нанесения реальных ударов.

Иллюстрация. Конфликт США и Ирана

Иллюстрация. Конфликт США и Ирана

НСН

Напомним, в ходе обращения к нации 8 января президент США Дональд Трамп заявил, что при нападениях на американские военные базы никто не пострадал.

Система раннего предупреждения, по его словам, сработала отлично и помогла предупредить об атаке.

Карта

Карта

Как писал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Конфликт США и Ирана" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Конфликт США и Ирана
Место
Ирак
Тег
ракеты
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
3
Смешно
4
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Круглов Александр
Круглов Александр
Хихимон обос рался.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Тарас Бор
Тарас Бор
Круглов Александр,шта,не спиться, дурик?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги