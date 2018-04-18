Дети прыгали из окон: в России ученик поджег школу и устроил резню

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В Башкирии (Россия) в городе Стерлитамак ученик напал на школу.
Уже известно, что ранены четыре человека. Школьник был вооружен ножом, сообщается в Telegram-канале Mash. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
Затем парень также поджег класс. По предварительным данным, одной из учениц пришлось выпрыгнуть из окна. В результате она серьезно пострадала.
Также пострадала учительница, которая преподавала информатику. Екатерина Першина была признана "Учителем Года-2017" в Стерлитамаке. Она получила тяжелые ножевые ранения.
В итоге, школьник еще и попытался покончить с собой, полоснув себя по горлу.
В сети появилось первое видео с места событий.
На данный момент среди раненых - сам нападавший, а также две ученицы и учитель.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в подмосковной Ивантеевке подросток устроил теракт в школе.