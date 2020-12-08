Названа вероятная причина пропажи пяти самолетов с военными США в Бермудском треугольнике

Вероятной причиной исчезновения пяти самолетов "Рейса 19" в Бермудском треугольнике, которое произошло в 1945 году, могут быть неправильные действия экипажа.

Такое предположение сделал австралийский эксперт Шейн Саттерли. По его мнению, для того чтобы понять причину трагедии, нужно иметь критическое мышление, передает портал Nine.com.au.

"Некоторые люди давали необычные объяснения, утверждая, что происходит что-то паранормальное или сверхъестественное. Тейлор (лейтенант Чарльз Тейлор, который командовал рейсом. – Ред.) тоже не раз терялся во время полета. Ему дважды приходилось спасаться в Тихом океане", – заявил Саттерли.

Он добавил, что после того, как стемнело и изменилась погода, Тейлор начал ориентироваться не по приборам, а по тому, что происходило снаружи, будто находился в знакомом ему Мексиканском заливе, а не в Бермудском треугольнике.

Эксперт отметил, что самолеты "Рейса 19" затонули, сделав посадку на водной поверхности, менее чем за минуту. В таких случаях не всегда получается найти фрагменты воздушных судов. Этим, по его мнению, и объясняется исчезновение.

"Большинство пилотов, участвовавших в инциденте, были стажерами. Это означает, что они не были должным образом обучены тому, как использовать все приборы самолета при полете ночью или в плохую погоду", – объяснил эксперт.

Напомним, что трагедия произошла в декабре 1945 года. Тогда пять торпедоносцев ВМС США "Рейс 19" вылетели из Флориды на учебное задание. Экипаж состоял из 14 человек, большинство из них были стажерами. Самолеты исчезли после входа в Бермудский треугольник. Спасательный самолет, который отправился на поиск, также исчез. На его борту находились 13 человек.

Некоторые из них успели сообщить, что их компасы не работают и навигация практически невозможна из-за ненастной погоды.

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