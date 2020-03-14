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14 марта • обновлено в 22:12
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Кирилл Лютый

Ученые заявили о прорыве в борьбе с коронавирусом: что известно

7.3т
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В Нидерландах ученые нашли антитело к смертельному коронавирусу.

Как передает NOS, это первое антитело, которое блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано в изготовлении лекарств.

Профессор клеточной биологии Франк Гросфел сообщил, что влияние антитела сперва необходимо проверить на человеке. Всего на исследования может понадобиться несколько месяцев.

Ученый Беренд-Ян Бош отметил, что это многообещающий шаг в борьбе с Covid-19, но более важным моментом является не лечение, а профилактика. Для этого нужна вакцина, на создание которой может уйти минимум два года.

Само антитело у исследователей появилось еще после предварительного изучения похожих вирусных инфекций. Все разработки ученых должны получить одобрение других биологов.

Ученые заявили о прорыве в борьбе с коронавирусом

Ученые заявили о прорыве в борьбе с коронавирусом

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При этом в Британии вакцина против коронавируса дала первый успешный результат после проверки на мышах. К испытаниям на людях она должна быть готова уже к июлю. В случае успеха лекарство будет доступным для пациентов через год.

При этом в США уже готовятся к испытанию вакцины на добровольцах. После этого есть вероятность привлечения к тестированию инфицированных граждан.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский выступил с большим обращением к украинцам, рассказав о том, как государство готовится бороться со смертельной болезнью.

В частности, было принято решение о закрытии границ для иностранцев и эвакуации граждан из стран Европы, где динамика заболеваний уже обошла показатели Китая.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Нидерланды
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