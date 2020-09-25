Ученые заметили 'аномалии' в тестах российской вакцины от COVID-19

Группа ученых из Британии заявила, что клинические испытания "первой в мире" российской вакцины против коронавируса дали сомнительные результаты.

Анализ ученых о том, дает ли вакцина "Sputnik V" иммунный ответ, были опубликованы в журнале The Lancet. Так, международные ученые отметили несколько явных аномалий.

В частности, графики, показывающие уровень иммунного ответа у разных людей в разные моменты времени после введения вакцины, показывают "повторяющиеся закономерности данных". Эксперты предполагают, что это "маловероятно".

"После обнаружения нескольких повторяющихся закономерностей в данных мы поняли, что числовые значения для каждого изучаемого человека отсутствуют. Такая подробная информация необходима, чтобы понять, демонстрируют ли разные группы или отдельные лица идентичный или очень похожий образец данных", – сказано в отчете.

Доктор Кристоффер ван Туллекен, доцент Лондонского университетского колледжа, сказал: "Такое количество отклонений составляет серию совпадений, которые кажутся крайне маловероятными".

Как пишет Daily Mail, Денис Логунов из московского научно-исследовательского института, который разработал вакцину, сказал, что они отвергают обвинения в неточности статистических данных, опубликованных в The Lancet.

Напомним, в Минздраве России заявили, что якобы начали производство вакцины от коронавируса (COVID-19). Предполагаемый препарат был разработан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Со своей стороны, Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения начало переговоры с Россией для получения большей информации об экспериментальной вакцине против COVID-19, поскольку обеспокоено ее эффективностью и безопасностью.

Эксперты Братанского Университете Рединга подчеркнули, что намерение России внедрить частично эффективную вакцину против COVID-19 до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию нового коронавируса. Некоторые ученые опасаются, что добавление "эволюционного давления" на патоген путем применения вакцины, которая, возможно, не обеспечивает полной защиты, может ухудшить ситуацию.

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