Ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.

Как сообщает EurekAlert, открытие сделали специалисты Международного центра радиоастрономических исследований. По их словам, взрыв произошел у сверхмассивной черной дыры в сверхскоплении Змееносца, которое находится на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли.

Астрономы отметили, что в результате взрыва произошел выброс энергии, в пять раз превышающий предыдущий рекорд.

"Это произошло очень медленно – как взрыв в замедленном движении, который длился на протяжении сотен миллионов лет", – объяснила профессор центра Мелани Джонстон-Холитт.

Причина взрыва пока остается неизвестной. Специалисты планируют провести более тщательные наблюдения, увеличив вдвое количество антенн.

Напомним, раннее стало известно, что американские астрономы впервые засняли появление черной дыры во Вселенной. Ученые наблюдали невероятно яркий взрыв звезды, который был во много раз ярче сверхновой,

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