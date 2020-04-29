Ученые выяснили, кто из онкобольных чаще умирает из-за коронавируса
Пациенты с некоторыми видами рака подвержены большему риску смерти от нового коронавируса по сравнению с другими.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Кроме того, больные раком чаще попадают в отделения интенсивной терапии или нуждаются в искусственной вентиляции легких, сообщает DailyMail.
Исследователи обнаружили, что люди с раком крови и легких в три раза чаще умирают от вируса по сравнению с пациентами с другими видами опухолями.
Команда, возглавляемая больницей Чжуннань университета Ухань, говорит, что результаты могут помочь врачам внимательно следить за больными раком, чтобы они могли правильно лечить их, если у них будет положительный результат на COVID-19, и снизить риск их госпитализации.
Факторы риска включали тип рака, стадию, на которой он находился, и лечение, которое получали пациенты, включая химиотерапию. Данные показывают, что больные раком более уязвимыми к вспышке SARS-COV-2.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Британии собираются протестировать экспериментальное норвежское противораковое лекарственное средство для лечения коронавируса.