Пациенты с некоторыми видами рака подвержены большему риску смерти от нового коронавируса по сравнению с другими.

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Кроме того, больные раком чаще попадают в отделения интенсивной терапии или нуждаются в искусственной вентиляции легких, сообщает DailyMail.

Исследователи обнаружили, что люди с раком крови и легких в три раза чаще умирают от вируса по сравнению с пациентами с другими видами опухолями.

Команда, возглавляемая больницей Чжуннань университета Ухань, говорит, что результаты могут помочь врачам внимательно следить за больными раком, чтобы они могли правильно лечить их, если у них будет положительный результат на COVID-19, и снизить риск их госпитализации.

Больные раком более уязвимы перед коронавирусом

Факторы риска включали тип рака, стадию, на которой он находился, и лечение, которое получали пациенты, включая химиотерапию. Данные показывают, что больные раком более уязвимыми к вспышке SARS-COV-2.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Британии собираются протестировать экспериментальное норвежское противораковое лекарственное средство для лечения коронавируса.

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