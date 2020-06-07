Ученые выяснили, где в доме может жить коронавирус: названы самые опасные места

Исследователи из Германии проверили, на каких поверхностях в домах может жить COVID-19. Оказалось, что самая высокая концентрация вируса присутствует в сточных водах из раковин.

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Как сообщает Die Zeit, команда ученых под руководством микробиолога Рикарды Марии Шмитхаузен из Бонна и вирусолога Хендрика Стрика изучила 21 дом в округе Гангельт, что в Германии, где было зафиксировано сравнительно большое количество зараженных людей. В каждом из этих домов как минимум один человек болел COVID-19.

Исследователи изучили различные поверхности, такие как пульты, мебель, дверные ручки, душевые, а также воздух в помещениях и сточные воды.

В итоге анализ всех образцов воздуха дал отрицательный результат, а 15% проверенных образцов сточных вод – положительный. Причем, самой насыщенной вирусом водой оказалась та, что из раковины (19%), а наименьшая концентрация – в туалете (8,7%).

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"Это может быть связано с тем, что вирусная нагрузка наиболее высока на руках и в горле. Поэтому при мытье рук и чистке зубов вирус может попасть в раковину", – пояснили ученые.

На поверхностях вирус обнаружили всего у 3,36% образцов – на пульте дистанционного управления и металлических дверных ручках. При этом возбудитель COVID-19 не был найден на продуктах питания, одежде, животных и растениях.

"Результаты свидетельствуют о том, что в домашней среде Sars-CoV-2 живет не слишком долго и поэтому такой способ передачи играет меньшую роль, но, с другой стороны, возможно, что вирус в образцах лишь не дожил до исследования в лаборатории", – отметили исследователи.

Они посоветовали не делать поспешных выводов, так как эту информацию нужно проверить и другими методами, чтобы составить полную картину.

Как сообщал OBOZREVATEL, вероятность заразиться COVID-19 через прикосновение к поверхности с в три раза меньше, чем воздушно-капельным путем.